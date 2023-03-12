Настоятеля храма из Омска обвиняют в развращении детей

Настоятеля храма из Омска обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении детей одной из местных школ, сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, обвиняемым является 35-летний священник Николай Бабура. Он служит иереем храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске. Как предполагают следователи, священник приглашал к себе в гости 12-летнего мальчика, с разрешения родителей ребенок оставался у него на ночь, чтоб утром пойти вместе в церковь.

"По версии следствия, иерей осуществлял в отношении мальчика развратные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ", - сообщили источники.

Как считают силовики, последний эпизод был в феврале, а в конце января мужчина несколько раз встречался с детьми в одной из местных школ. Он рассказывал им о христианских праздниках.

По информации источников, иерей арестован. Расследование продолжается.