13 Марта 2023
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Происшествия Омская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Настоятеля храма из Омска обвиняют в развращении детей

Настоятеля храма из Омска обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении детей одной из местных школ, сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, обвиняемым является 35-летний священник Николай Бабура. Он служит иереем храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске. Как предполагают следователи, священник приглашал к себе в гости 12-летнего мальчика, с разрешения родителей ребенок оставался у него на ночь, чтоб утром пойти вместе в церковь.

"По версии следствия, иерей осуществлял в отношении мальчика развратные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ", - сообщили источники.

Как считают силовики, последний эпизод был в феврале, а в конце января мужчина несколько раз встречался с детьми в одной из местных школ. Он рассказывал им о христианских праздниках.

По информации источников, иерей арестован. Расследование продолжается.

Теги: развращение детей, настоятель храма, уголовное дело



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