13 Марта 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские расчеты РСЗО нанесли артиллерийский удар по замаскированным позициям ВСУ

Российские расчеты РСЗО нанесли артиллерийский удар по замаскированным позициям ВСУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

На одном из направлений в результате воздушной разведки расчеты БпЛА вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. 

Военное ведомство опубликовало видео удара.

После этого расчеты РСЗО "Град" выдвинулись на боевые позиции, откуда нанесли артиллерийский удар по целям. Выполнив огневую задачу, артиллеристы оперативно на максимальной скорости сменили позиции.

Теги: Минобороны РФ, артиллерийский удар, расчеты РСЗО, замаскированные позиции ВСУ



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