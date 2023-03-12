В центр соцзащиты Забайкалья поступило 133 заявления о выплатах из-за взрыва газа в Чите

В центр социальной защиты населения Забайкалья поступило 133 заявления о выплатах в связи с утратой имущества из-за взрыва газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Сотрудники краевого центра социальной защиты населения 11 марта провели выездную комиссию по приему документов на выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. От жителей дома, в котором произошел взрыв газа, в мобильном пункте было принято 133 заявления.

В ближайшее время все заявления будут обработаны, после чего начнет работу комиссия администрации района, которая обследует жилые помещения и оценит ущерб.

Напомним, пострадавшие от взрыва газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой получат до 400 тыс. руб. На эту сумму могут рассчитывать граждане, получившие тяжкий вред здоровью. За легкий вред здоровью - 200 тыс. руб. По 100 тыс. руб. выплатят на каждого члена семьи жильцам, которые полностью лишились имущества. За частичную утрату имущества выделят 50 тыс. руб., по 10 тыс. рублей получат жильцы, которых эвакуировали из квартир.

Взрыв произошел утром 9 марта в жилом доме на улице Боровой. В результате происшествия пострадали два последних этажа здания — четвертый и пятый. Повреждения получили не менее пяти квартир.

Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Чите увеличилось до семи человек.