Рогов: Наступление в Запорожской области может стать фатальным для Киева

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что возможное наступление ВСУ в Запорожье может стать фатальным для Киева.

"Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии", — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он считает, что это наступление может стать "концом режима Зеленского".

9 марта врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что российские силы организовали в регионе глубоко эшелонированную линию обороны, военные готовы к отражению возможного контрнаступления ВСУ.