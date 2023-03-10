10 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени захватчику заложника в "Магните" грозит 15 лет

Началось расследование обстоятельств захвата заложника в тюменском "Магните".
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Возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника". Ранее уже судимому подозреваемому грозит до 15 лет колонии, он задержан.

Напомним, ночью в полицию обратились граждане, которые рассказали, что по улице Александра Протозанова в Тюмени неизвестный в круглосуточном магазине "Магнит" под угрозой применения ножа удерживает мужчину. Вскоре заложника освободили.

9 марта в соседнем ХМАО бывший сотрудник подведомственного администрации Нижневартовска учреждения взял в заложники сына и потребовал разговора с главами СКР и "Сбербанка". Своим экспертным мнением о ситуации с Накануне.RU поделился социолог Роман Алехин.

Теги: СОБР, "Магнит", заложник



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Ранее 10.03.2023 07:57 Мск В Тюмени освобожден взятый в заложники сотрудник "Магнита"


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