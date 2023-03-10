Мобилизованного уральца отказались отпустить домой к сыну-инвалиду

Мобилизованного жителя Свердловской области не хотят отпускать домой к его сыну-инвалиду. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

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Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, еще прошлой осенью к нему обратилась жена мобилизованного из Асбеста с просьбой помочь вернуть мужа.

"У них в семье совершеннолетний сын-инвалид первой группы. Ему требуется постоянный уход: поднять, перевернуть, белье поменять. Жена физически не способна это сделать. Поэтому в семье было заведено так: она работает, а муж, как физически более сильный, полностью ухаживал за сыном", - сообщил Иванов.

Именно мужчина был оформлен в ПФР как лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным членом семьи. Но областной военкомат посчитал, что у мужа права на отсрочку от мобилизации нет, а за сыном-инвалидом может ухаживать и жена.

"Правда, только теоретически. А практически?", - задался вопросом депутат.

В декабре он обращался в областную прокуратуру и сейчас получил окончательный ответ: в отсрочке отказано.

"Ситуация сложная. Потому что по закону военкомат вроде бы прав. А вот по совести – нет", - отметил Максим Иванов, добавив, что намерен подать запрос в Генеральную прокуратуру.

Напомним, ранее свердловский депутат заявил о решении проблемы мобилизованного, чье денежное довольствие выплатили его полному тезке.