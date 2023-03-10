Неразорвавшийся снаряд ВСУ пробил стену жилого дома в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино со стороны ВСУ неразорвавшийся снаряд пробил стену в частном жилом доме.

По данным главы региона, также посечен забор и выбиты стекла. Оперативные службы приступили к разминированию.

В результате обстрела окраин города пострадавших нет, уточнил Гладков в своем телеграм-канале.

В феврале в результате обстрела ВСУ города Шебекино загорелся торговый центр. Сообщалось об одном пострадавшем.