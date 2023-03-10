10 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области откроют 13 зарядных станций для электромобилей

В Челябинской области в 2023 году планируют открыть три заправочные станции на компримированном природном газе и 13 зарядных станций для электромобилей. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи заместителя председателя правительства России Александра Новака и губернатора области Алексея Текслера.

Они будут оборудованы с использованием федеральных средств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, стороны обсудили вопрос развития газоснабжения в области. Алексей Текслер доложил о ходе реализации совместной с компанией "Газпром" программы развития газоснабжения и газификации Челябинской области на трехлетний период. Также в регионе реализуется программа социальной догазификации.

Теги: зарядные станции, электромобили,



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