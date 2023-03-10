В Челябинской области откроют 13 зарядных станций для электромобилей

В Челябинской области в 2023 году планируют открыть три заправочные станции на компримированном природном газе и 13 зарядных станций для электромобилей. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи заместителя председателя правительства России Александра Новака и губернатора области Алексея Текслера.

Они будут оборудованы с использованием федеральных средств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, стороны обсудили вопрос развития газоснабжения в области. Алексей Текслер доложил о ходе реализации совместной с компанией "Газпром" программы развития газоснабжения и газификации Челябинской области на трехлетний период. Также в регионе реализуется программа социальной догазификации.