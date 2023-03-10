Вартовчанину, взявшему в заложники сына, предъявили обвинение

Вартовчанину Владимиру Широкову предъявлено обвинение в захвате сына в заложники и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В суд направлено ходатайство об аресте злоумышленника, сообщает управление СКР по Югре.

Напомним, что стрелявшим оказался бывший нижневартовский чиновник Владимир Широков. Во время переговоров обвиняемый дважды выстрелил из ружья по двери, за которой находились полицейские. Правоохранителям удалось задержать Широкова, а его ребенка освободить, он не пострадал.