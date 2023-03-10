В Нижнем Тагиле учителя обвинили в избиении школьников. В ситуации разбирается СК

В Нижнем Тагиле учителя одной из городских школ обвинили в избиении учеников. Ситуацией уже заинтересовался Следственный комитет.

Как сообщает паблик "Инцидент Нижний Тагил", все случилось 9 марта в средней школе №58. Утверждается, что прямо во время урока ОБЖ молодой педагог якобы отвесил оплеух двум ученикам пятого класса.

Сообщается, что учителя уже уволили. По данным паблика, родители детей в шоке и собираются подавать заявление в полицию.

Инцидент попал на видео. В комментариях к нему некоторые усомнились, что мужчина реально бил детей. А другие предположили, что ученики могли довести учителя.

Как бы там ни было, в произошедшем уже разбирается Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в ходе проверки принимаются меры к опросу пострадавших детей, возможных очевидцев и представителей школы. Также выясняется степень тяжести вреда здоровью школьников, истребуется интересующая следствие документация.

"Указанному инциденту будет дана объективная правовая оценка", - пообещали в ведомстве.