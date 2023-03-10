10 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР в третий раз

Си Цзиньпин в третий раз избран на пятилетний срок председателя Китайской Народной Республики. Такое решение единогласно приняло всекитайское собрание народных представителей: 2952 делегата проголосовали за кандидатуру Си.

Также председателя КНР переизбрали на пост главы Центрального военного совета Китая.

Си Цзиньпин стал первым главой КНР, переизбранным на этот пост трижды. При этом до 2018 года в стране действовало ограничение: председатель мог занимать этот пост только два срока.

Теги: си цзиньпин, кнр, переизбрание



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