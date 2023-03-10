Квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным, - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии будет передана малообеспеченным или многодетным семьям.

"Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.

"Это не самоцель - у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас - это победить их, и мы победим, это без вариантов", - добавил глава Крыма.

Весной прошлого года стало известно, что в список имущества, подлежащего национализации в Крыму, попадет квартира президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет об апартаментах, которые жена Зеленского Елена купила в Ялтинском районе в 2013 году. Элитный жилой комплекс "Император" расположен в Ливадии.