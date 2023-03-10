10 Марта 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: kriminalnews.de

В Гамбурге неизвестный убил шесть посетителей центра свидетелей Иеговы* и ранил еще 24

В Гамбурге найдено тело мужчины, напавшего на посетителей центра свидетелей Иеговы* (*в РФ организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы" признана экстремистской и запрещена). О причине смерти нападавшего не сообщается. Известно, что его обнаружили в здании, у которого произошла стрельба.

По меньшей мере шесть человек погибли и 24 пострадали во время атаки, у семерых серьезные ранения.

В полиции пока не называют мотивы и личность нападавшего, но массовое убийство, по предварительной версии, произошло "на почве одержимости".

Теги: гамбург, нападение, свидетели иеговы, фанатик



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