В Гамбурге неизвестный убил шесть посетителей центра свидетелей Иеговы* и ранил еще 24

В Гамбурге найдено тело мужчины, напавшего на посетителей центра свидетелей Иеговы* (*в РФ организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы" признана экстремистской и запрещена). О причине смерти нападавшего не сообщается. Известно, что его обнаружили в здании, у которого произошла стрельба.

По меньшей мере шесть человек погибли и 24 пострадали во время атаки, у семерых серьезные ранения.

В полиции пока не называют мотивы и личность нападавшего, но массовое убийство, по предварительной версии, произошло "на почве одержимости".