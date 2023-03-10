10 Марта 2023
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Политика В России
Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по диверсии на "Северных потоках"

Россия в скором времени опубликует и распространит В Совере безопасности ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования диверсии на "Северном потоке". Об этом заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что Россию не привлекают к расследованиям, отказывают в доступе к информации. По его словам, Москве "просто пишут некие письма о том, что "мы делаем то, что мы делаем, а вы занимайтесь своим делом".

"Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета безопасности", - цитирует Полянского РИА Новости.

Ранее журналисты The New York Times опубликовали новую версию взрыва на газопроводе "Северный поток". Они ссылаются на некие разведданные, предоставленные неназванными американскими чиновниками. Якобы в них ответственность за диверсию возложена на некую проукраинскую группировку. При этом доказательств того, что к этой группировке имеют отношения киевские власти и президент Зеленский, у разведки нет. Издание пишет, что ряд источников считает Украину наиболее очевидной заинтересованной в диверсии стороной – Киеву было бы интересно избавиться от "Северного потока" и по экономическим, и по политическим, и по военным причинам.

Теги: северные потоки, диверсия, полянский



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