10 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область
Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени освобожден взятый в заложники сотрудник "Магнита"

В Тюмени освободили взятого в заложники человека и задержали подозреваемого в его захвате.

Около 2.00 в полицию обратились граждане, которые рассказали, что по улице Александра Протозанова города Тюмени неизвестный в круглосуточном магазине "Магнит" под угрозой применения ножа удерживает мужчину, об этом сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

В сети появилось и видео захвата заложника. Нападавший держал нож у шеи сотрудника магазина и одновременно с этим он рассуждал на камеру о бездействии властей, не забывая при этом интересоваться, как себя чувствует его узник. На кадрах правонарушитель говорит:

— Ты в порядке?
— Да.
— Я держу человека в заложниках. Человек страдает, *****. И ***** полиция города ***** не делает вообще.

Сотрудники СОБРа Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого. Пострадавших нет. Причины случившегося выясняются.

Теги: СОБР, "Магнит", заложник



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Развитие сюжета:

Ранее 10.03.2023 09:00 Мск В Тюмени захватчику заложника в "Магните" грозит 15 лет


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