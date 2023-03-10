В Тюмени освобожден взятый в заложники сотрудник "Магнита"

В Тюмени освободили взятого в заложники человека и задержали подозреваемого в его захвате.

Около 2.00 в полицию обратились граждане, которые рассказали, что по улице Александра Протозанова города Тюмени неизвестный в круглосуточном магазине "Магнит" под угрозой применения ножа удерживает мужчину, об этом сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

В сети появилось и видео захвата заложника. Нападавший держал нож у шеи сотрудника магазина и одновременно с этим он рассуждал на камеру о бездействии властей, не забывая при этом интересоваться, как себя чувствует его узник. На кадрах правонарушитель говорит:

— Ты в порядке?

— Да.

— Я держу человека в заложниках. Человек страдает, *****. И ***** полиция города ***** не делает вообще.

Сотрудники СОБРа Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого. Пострадавших нет. Причины случившегося выясняются.

