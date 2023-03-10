10 Марта 2023
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Армия и ВПК Пермский край
Фото: Накануне.RU

Из украинского плена освобожден житель Пермского края

Уполномоченный по правам в Пермском крае Игорь Сапко сообщил об освобождении из украинского плена жителя региона.

"Добрые вести пришли накануне 8 марта с полей СВО. В рамках очередного обмен военнопленными на родину удалось вернуть нашего земляка из Елово Руслана Широбокова. Первоначально речь шла об обмене по формуле "160 на 160", но в итоге Киев согласился обменять лишь 90 человек", - написал Сапко.

Сейчас Широбоков проходит медицинское обследование в госпитале в Подмосковье, впереди – курс реабилитации.

Напомним, обмен состоялся 7 марта. Описывая это событие, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 70 фамилий солдат ВСУ, которых Украина не захотела включить в списки на обмен.

"Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы", - написала Москалькова в своем telegram-канале, приложив соответствующий список.

Теги: Игорь Сапко, Руслан Широбоков



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Ранее 08.03.2023 14:29 Мск Москалькова опубликовала фамилии солдат, которых Украина отказалась забирать по обмену


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