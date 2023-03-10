10 Марта 2023
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Политика В России
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Депутаты предложили приравнять склонение к абортам к убийству

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает необходимым приравнять склонение женщин к абортам к убийству человека.

По его словам, соответствующая ответственность должна быть предусмотрена в Уголовном кодексе России. Он также выступил с инициативой давать дополнительные выплаты больницам, которые зафиксируют уменьшение числа абортов.

"Выступаю за уголовную ответственность за склонение к абортам. Ответственность должна быть соразмерна убийству человека", - сообщил парламентарий.

По его словам, прежде всего это должно касаться тех женщин, у которых нет показаний делать аборт с медицинской точки зрения, по состоянию здоровья. Также необходима и более жесткая ответственность для частных клиник, если они проводят данные процедуры "втемную", скрывая информацию об абортах, сообщает РИА "Новости".

Теги: аборт, Госдума, убийство



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