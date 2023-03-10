10 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

СМИ: льготная ипотека для IT-специалистов не пользуется спросом

В России спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже, чем ожидало Минцифры.

Об этом говорят банки, а также застройщик и участники рынка. По их словам, существует сложность получения ипотечного кредита. Кроме того, ряд IT-компаний развивают собственные ипотечные программы.

По итогам 2022 года, согласно данным "Дом.РФ", было выдано всего 5 тыс. кредитов на 44,79 млрд руб. В Минцифры при запуске программы ожидали, что в 2022 году ипотекой воспользуются 10 тыс. человек.

Застройщики рассчитывают на лучшее. По их словам, программа пока не набрала популярность. Банкиры говорят, что число заявок, упавшее осенью и зимой, начинает расти, сообщает "Коммерсант".

Программа ипотеки под 5% с первоначальным взносом не менее 15% была запущена в мае прошлого года, чтобы поддержать отрасли после начала спецоперации, чтобы удержать массовый исход из страны IT-специалистов.

Теги: IT-специалисты, ипотека, жилье



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Ранее 30.01.2023 11:53 Мск Программу льготной ипотеки для IT-специалистов расширили


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