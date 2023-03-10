СМИ: льготная ипотека для IT-специалистов не пользуется спросом

В России спрос на программу льготной ипотеки для IT-сотрудников оказался ниже, чем ожидало Минцифры.

Об этом говорят банки, а также застройщик и участники рынка. По их словам, существует сложность получения ипотечного кредита. Кроме того, ряд IT-компаний развивают собственные ипотечные программы.

По итогам 2022 года, согласно данным "Дом.РФ", было выдано всего 5 тыс. кредитов на 44,79 млрд руб. В Минцифры при запуске программы ожидали, что в 2022 году ипотекой воспользуются 10 тыс. человек.

Застройщики рассчитывают на лучшее. По их словам, программа пока не набрала популярность. Банкиры говорят, что число заявок, упавшее осенью и зимой, начинает расти, сообщает "Коммерсант".

Программа ипотеки под 5% с первоначальным взносом не менее 15% была запущена в мае прошлого года, чтобы поддержать отрасли после начала спецоперации, чтобы удержать массовый исход из страны IT-специалистов.