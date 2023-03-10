Власти Читы выплатят до 400 тыс. рублей пострадавшим от взрыва газа

Пострадавшие от взрыва газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой получат до 400 тыс. руб.

Как сообщил глава минсоцзащиты Забайкалья Дмитрий Семенов, на эту сумму могут рассчитывать граждане, получившие тяжкий вред здоровью. За легкий вред здоровью - 200 тыс. руб. По 100 тыс. руб. выплатят на каждого члена семьи жильцам, которые полностью лишились имущества. За частичную утрату имущества выделят 50 тыс. руб., по 10 тыс. рублей получат жильцы, которых эвакуировали из квартир.

Выплаты начнутся на предстоящей неделе, сообщают "Известия".

Взрыв произошел утром 9 марта в жилом доме на улице Боровой. В результате происшествия пострадали два последних этажа здания — четвертый и пятый. Повреждения получили не менее пяти квартир.

Число пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Чите увеличилось до семи человек.