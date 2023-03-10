10 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Титов предложил вывести из-под УК картельные сговоры

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил вывести из-под уголовной ответственности картельные сговоры на товарных рынках.

"Мы ознакомились с предложениями Российского союза промышленников и предпринимателей по изменению уголовного и уголовно-процессуального законодательства. <...> Однако хотелось бы дополнить перечень темой, которая пока что не затронута", - заявил Титов. По его словам, предлагается частично декриминализовать статью 178 УК РФ "Ограничение конкуренции". Речь идет об отделении картелей на товарных рынках от сговоров на торгах и выведении картелей на товарных рынках из-под уголовной ответственности.

Омбудсмен сослался на статистику Федеральной антимонопольной службы, согласно которой, 95% всех выявляемых картелей - это сговоры на торгах, а 5% - сговоры на товарных рынках.

"Картели на товарных рынках - это экономическое правонарушение, которое (в отличие от сговора на торгах) не наносит существенный вред государству, не приводит к срыву национальных проектов, а лицо, совершившее его, не нуждается в изоляции от общества. Стоимость на товарных рынках (за исключением социально значимых товаров) достаточно эффективно регулируется самим рынком. Так что уголовные санкции за данный вид правонарушений избыточны", - отметил Титов.

Он считает, что картели на товарных рынках должны пресекаться исключительно экономическими санкциями, сообщает ТАСС.

Теги: Титов, картельные сговоры



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