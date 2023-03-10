10 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

Банк России и Минфин согласовали поправки в законопроект о долевом страховании жизни

Центробанк России и Министерство финансов согласовали поправки в проект закона о новом финансовом продукте – долевом страховании жизни (ДСЖ).

Как сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, в ходе переговоров с рынком принято решение о том, что страховщики смогут иметь ограниченную лицензию на управление паевыми инвестфондами (ПИФами) только в рамках ДСЖ.

Чебесков отметил, что данное решение – компромиссное. Оно учитывает интересы профессиональных участников и страховщиков. В настоящее время ведется работа над поправками.

Благодаря новому продукту финансового рынка страховой рынок станет прозрачнее и на него придут новые клиенты, сообщают "Ведомости".

Ранее страховщики раскритиковали инициативу Минфина о долевом страховании жизни.

Теги: страхование, ЦБ РФ, Минфин, ДСЖ



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2021 02:09 Мск Страховщики раскритиковали инициативу Минфина о долевом страховании жизни
Ранее 19.10.2021 04:03 Мск Минфин раскрыл детали запуска долевого страхования жизни


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