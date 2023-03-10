Банк России и Минфин согласовали поправки в законопроект о долевом страховании жизни

Центробанк России и Министерство финансов согласовали поправки в проект закона о новом финансовом продукте – долевом страховании жизни (ДСЖ).

Как сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, в ходе переговоров с рынком принято решение о том, что страховщики смогут иметь ограниченную лицензию на управление паевыми инвестфондами (ПИФами) только в рамках ДСЖ.

Чебесков отметил, что данное решение – компромиссное. Оно учитывает интересы профессиональных участников и страховщиков. В настоящее время ведется работа над поправками.

Благодаря новому продукту финансового рынка страховой рынок станет прозрачнее и на него придут новые клиенты, сообщают "Ведомости".

Ранее страховщики раскритиковали инициативу Минфина о долевом страховании жизни.