Депутаты предложили запретить уничтожать непищевую контрафактную продукцию без маркировки

ЛДПР направила в кабмин России инициативу о запрете уничтожения непищевой конфискованной продукции.

Как сообщил в Telegram замглавы ЛДПР Ярослав Нилов, судьбу вещей должно решать правительство, используя конфискат для госнужд. Как следует из пояснительной записке к проекту закона, в настоящее время товар без маркировки считается контрафактным и подлежит уничтожению, а процедура его изъятия с последующим уничтожением связана с необходимостью прохождения нескольких этапов и может длиться до 1,5 лет.

"Данный законопроект позволит смягчить последствия падения уровня доходов существенной части населения и сэкономить бюджетные средства", - отмечается в документе.