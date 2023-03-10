В России наметился рост продаж машин с пробегом

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе – феврале выросли на 16% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Согласно данным "Автостат инфо", которое ссылается на статистику перерегистраций транспортных средств, всего было продано 868 тыс. 257 машин.

Динамика роста продаж подержанных иномарок за два месяца почти в два раза превысила динамику по российским маркам. Всего в январе – феврале в стране было продано 634 тыс. 485 иномарок (+18%) и 233 тыс. 772 (+10%) отечественных автомобилей с пробегом. По словам экспертов, при низком предложении новых автомобилей сегмент подержанной техники будет расти, сообщают "Ведомости".

Напомним, средняя стоимость автомобиля с пробегом в начале 2023 года увеличилась на 6,7% по сравнению с концом 2022 года.