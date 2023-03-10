Заявки на онлайн-голосование на губернаторских выборах подают 25 регионов

Заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах губернатора подали семь регионов, в том числе Хакасия.

На выборах 2023 года ДЭГ будет применяться активно, всего заявки на его использование подают 25 регионов.

При этом 25 субъектов – это программа-максимум. Желание провести дистанционное электронное голосование в настоящее время изъявило не менее семи субъектов, где пройдут губернаторские кампании, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близких к Администрации президента.

ДЭГ будет использоваться, в том числе и на выборах мэра Москвы.

Как сообщалось ранее, российские политические партии оценивают свои шансы на региональных парламентских выборах 2023 году.