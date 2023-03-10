СМИ: Фридман и Авен планируют продать свои доли в "Альфа-банке"

Российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен хотят продать свои доли в "Альфа-банке" бизнес-партнеру Андрею Косогову.

Речь идет о сумме в $2,3 млрд. Так бизнесмены рассчитывают освободиться от санкций со стороны Запада. Фридман и Авен "хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов, чтобы санкции были сняты".

Отмечается, что сделка может быть закрыта весной. Для этого необходимо получить разрешение регулирующих органов, в том числе от Центробанка России, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Фридман и Авен владеют 45% Альфа-банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка.

Михаил Фридман попал под западные санкции весной 2022 года. После начала военной спецоперации РФ на Украине бизнесмен живет в Лондоне. В интервью испанской газете El Pais Фридман жаловался, что все его счета заблокированы, и он вынужден обосновывать британским властям любые траты. Также он рассказывал, что не может позволить себе нанять уборщицу.