СМИ: Фридман и Авен планируют продать свои доли в "Альфа-банке"

10 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото: LetterOne Group

СМИ: Фридман и Авен планируют продать свои доли в "Альфа-банке"

Российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен хотят продать свои доли в "Альфа-банке" бизнес-партнеру Андрею Косогову.

Речь идет о сумме в $2,3 млрд. Так бизнесмены рассчитывают освободиться от санкций со стороны Запада. Фридман и Авен "хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов, чтобы санкции были сняты".

Отмечается, что сделка может быть закрыта весной. Для этого необходимо получить разрешение регулирующих органов, в том числе от Центробанка России, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Фридман и Авен владеют 45% Альфа-банка через люксембургскую холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка.

Михаил Фридман попал под западные санкции весной 2022 года. После начала военной спецоперации РФ на Украине бизнесмен живет в Лондоне. В интервью испанской газете El Pais Фридман жаловался, что все его счета заблокированы, и он вынужден обосновывать британским властям любые траты. Также он рассказывал, что не может позволить себе нанять уборщицу.

Теги: Фридман, Авен, Альфа-банк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.12.2022 09:07 Мск Посол Келин: Фридман не обращался в российское посольство в Лондоне


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети