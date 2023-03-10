Законопроект о туристическом сборе в российских регионах отозвали из Госдумы

Проект закона о введении туристического сбора регионами России, который попал в Госдуму в сентябре 2022 года, отозван из нижней палаты парламента.

Как сообщил соавтор инициативы Андрей Марков, это связано с продлением уже в шести субъектах эксперимента по введению курортного сбора на два года, который должен был закончиться в январе текущего года. предполагалось, что в этот период в силу вступит подготовленный депутатами документ.

Законопроект закреплял понятие туристического сбора вместо курортного. Парламентарии хотели дать возможность регионам самостоятельно вводить его на своей территории. Отмечалось, что его размер не должен превышать установленную федеральным законом планку. Средства от туристического сбора планировалось направлять на развитие туристической инфраструктуры в регионах.

Бюджетный комитет нашел в законопроекте о туристическом сборе в субъектах РФ недостатки. Так, используемое в документе условное наименование "высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ" не согласуется с терминологией, установленной в законе "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" № 414-ФЗ. "Условное наименование “уполномоченный орган федеральной территории” в законопроекте не определено", — сказано в заключении комитета, сообщают "Ведомости".

Напомним, всем российским регионам дадут возможность вводить туристический сбор и самостоятельно устанавливать его размер.