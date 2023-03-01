СМИ: В Тульской области задержали отца шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок

В городе Ефремов Тульской области задержали отца шестиклассницы, нарисовавшей в школе антивоенный рисунок. Мужчина воспитывает ребенка один, поэтому девочку органы опеки забрали в приют.

По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", в прошлом году после того, как девочка на уроке ИЗО нарисовала антивоенную картинку, полиция составила на ее отца административный протокол о дискредитации ВС РФ (не из-за рисунка, а из-за комментария мужчины в соцсети). Также отец-одиночка сообщил, что его допрашивали сотрудники ФСБ. В школе, где учится девочка, отрицали, что сообщали об антивоенном рисунке в правоохранительные органы.

В конце года на мужчину завели дело о повторной дискредитации, допросили, но меру пресечения не избрали. Он решил уехать с ребенком жить в другой город – в сотне километров от Ефремова.

Сегодня силовики задержали мужчину – по возбужденному уголовному делу. Девочке объявили, что отца забирают в полицию, ей велели оставаться дома и ждать комиссию по делам несовершеннолетних. Сейчас ребенок находится в приюте, ее родителя забрали, по данным канала, в Следственный комитет в Ефремове.