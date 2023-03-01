СМИ: В Тульской области задержали отца шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок

01 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

СМИ: В Тульской области задержали отца шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок

В городе Ефремов Тульской области задержали отца шестиклассницы, нарисовавшей в школе антивоенный рисунок. Мужчина воспитывает ребенка один, поэтому девочку органы опеки забрали в приют.

По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", в прошлом году после того, как девочка на уроке ИЗО нарисовала антивоенную картинку, полиция составила на ее отца административный протокол о дискредитации ВС РФ (не из-за рисунка, а из-за комментария мужчины в соцсети). Также отец-одиночка сообщил, что его допрашивали сотрудники ФСБ. В школе, где учится девочка, отрицали, что сообщали об антивоенном рисунке в правоохранительные органы.

В конце года на мужчину завели дело о повторной дискредитации, допросили, но меру пресечения не избрали. Он решил уехать с ребенком жить в другой город – в сотне километров от Ефремова.

Сегодня силовики задержали мужчину – по возбужденному уголовному делу. Девочке объявили, что отца забирают в полицию, ей велели оставаться дома и ждать комиссию по делам несовершеннолетних. Сейчас ребенок находится в приюте, ее родителя забрали, по данным канала, в Следственный комитет в Ефремове.

Теги: арест, задержание, ребенок, отец-одиночка, дискредитация армии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети