В Магнитогорске на женщину с ребенком упал снег с наледью с крыши

В Магнитогорске на женщину с полуторогодовалым ребенком на руках упал снег с наледью с козырька балкона четвертого этажа. Ребенок получил травму головы и госпитализирован в больницу. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел у многоквартирного дома 9 по улице Октябрьской.

"Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также по данному факту проверку проводит региональный СК.