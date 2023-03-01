01 Марта 2023
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Общество Сибирский ФО
Фото: СКР по Свердловской области

Красноярского депутата оштрафовали на 90 тысяч: из его карабина чуть не застрелили человека

В Красноярском крае мировой суд оштрафовал депутата краевого Заксобрания Романа Гольдмана на 90 тыс. руб. за то, что он оставил без присмотра свой карабин "Сайга-410К". Это оружие в итоге взял пьяный рабочий с заимки, где отдыхал парламентарий, и устроил кровавые разборки.

В краевой прокуратуре сообщили, что Гольдман вину не признал, при этом компенсировал ущерб пострадавшим. Его судили по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия).

ЧП произошло на заимке на берегу реки Мана в Березовском районе в июле прошлого года. Суд установил, что Гольдман хранил ружье под пилотским сиденьем своего вертолета, там же хранились патроны, все это никак не закрывалось на замок.

18 июля 24-летний рабочий напился, поссорился с коллегой, взял похищенный из вертолета карабин и выстрелил в оппонента. Тот был ранен и попытался скрыться на соседней заимке и попросил помощи у 71-летнего местного жителя. У этого человека был свой карабин – "Мосина", причем хранил его хозяин этой заимки тоже незаконно.

Дальнейшие события описывает прокуратура: "Мужчина оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. После этого, опасаясь за свою жизнь и здоровье, достал незаконно хранящийся у него карабин "Мосина" и пошел закрывать входную дверь. В этот момент к дому подбежал ранее стрелявший мужчина с карабином в руках и, увидев хозяина дома, направил оружие в его сторону. Тот резким движением оттолкнул парня, закрыл входную дверь, необорудованную запорным устройством, и стал удерживать за дверную ручку. Однако мужчина продолжал попытки проникнуть в дом, в результате чего 71-летний мужчина произвел выстрел в дверь из карабина, причинив смертельное ранение оппоненту".

Примечательно, что спустя месяц вертолет, упоминающийся в этой истории, попал в переплет: его разбитым нашли посреди реки Мана. Пострадавших в результате инцидента не было.

Теги: роман гольдман, штраф, карабин



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