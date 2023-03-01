В Челябинске планируют завершить реконструкцию очистных сооружений канализации в мае 2024 года

01 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске планируют завершить реконструкцию очистных сооружений канализации в мае 2024 года

В Челябинске реконструкцию очистных сооружений канализации планируют завершить в мае 2024 года. В настоящий момент работы выполнены на 20%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, в июле прошлого года между муниципальным предприятием "ПОВВ" и компанией "РОТЕК" был заключен контракт на проведение двух этапов реконструкции, включающих в себя строительство сооружения механической очистки и сооружения обработки осадков. Общая стоимость превышает 1,5 млрд рублей. В результате улучшится очистка сточных вод и будет ликвидирован запах на выезде из города в сторону Екатеринбурга.

1 марта стройплощадку посетила глава города Наталья Котова. Она рассказала, что на площадке уже проведены земляные работы, устраивается фундамент будущих зданий. Дальше подготовят внутреннюю часть и связующие подземные коммуникации. Работы выполняются в срок. На площадке задействовано более 50 рабочих и шесть единиц техники.

очистные сооружения канализации в Челябинске, реконструкция,(2023)|Фото: пресс-служба администрации Челябинска

На территории находится более 37 гектар иловых полей. После введения в строй новых объектов, иловых карт не будет совсем. Он будет обрабатываться в цехе механического обезвоживания и дальше вывозиться на полигон.

Напомним, Челябинская область получит заем в размере 1,2 млрд рублей для обновления основных фондов очистных сооружений. Такое решение было принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. В начале февраля губернатор Алексей Текслер представил проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации областного центра. В городе очистные были построены в 1957 году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984 году. На реализацию проекта реконструкции очистных сооружений ФНБ выделил 1 млрд 150 млн рублей, еще 286 млн будет направлено из областного бюджета и средств МУП ПОВВ.

Реконструкция затрагивает все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка, что позволит обеспечить соблюдение самых жестких из существующих в Российской Федерации показателей качества воды (высшей категории рыбохозяйственного значения). Кроме того, внедрение технологии обезвоживания осадка приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод.

Теги: очистные сооружения, канализация, аукцион,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети