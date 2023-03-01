В Челябинске планируют завершить реконструкцию очистных сооружений канализации в мае 2024 года

В Челябинске реконструкцию очистных сооружений канализации планируют завершить в мае 2024 года. В настоящий момент работы выполнены на 20%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, в июле прошлого года между муниципальным предприятием "ПОВВ" и компанией "РОТЕК" был заключен контракт на проведение двух этапов реконструкции, включающих в себя строительство сооружения механической очистки и сооружения обработки осадков. Общая стоимость превышает 1,5 млрд рублей. В результате улучшится очистка сточных вод и будет ликвидирован запах на выезде из города в сторону Екатеринбурга.

1 марта стройплощадку посетила глава города Наталья Котова. Она рассказала, что на площадке уже проведены земляные работы, устраивается фундамент будущих зданий. Дальше подготовят внутреннюю часть и связующие подземные коммуникации. Работы выполняются в срок. На площадке задействовано более 50 рабочих и шесть единиц техники.

На территории находится более 37 гектар иловых полей. После введения в строй новых объектов, иловых карт не будет совсем. Он будет обрабатываться в цехе механического обезвоживания и дальше вывозиться на полигон.

Напомним, Челябинская область получит заем в размере 1,2 млрд рублей для обновления основных фондов очистных сооружений. Такое решение было принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. В начале февраля губернатор Алексей Текслер представил проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации областного центра. В городе очистные были построены в 1957 году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984 году. На реализацию проекта реконструкции очистных сооружений ФНБ выделил 1 млрд 150 млн рублей, еще 286 млн будет направлено из областного бюджета и средств МУП ПОВВ.

Реконструкция затрагивает все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка, что позволит обеспечить соблюдение самых жестких из существующих в Российской Федерации показателей качества воды (высшей категории рыбохозяйственного значения). Кроме того, внедрение технологии обезвоживания осадка приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод.