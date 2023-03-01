01 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Жильцы пермского дома, где ввели режим ЧС, оспаривали признание его аварийным

Глава Перми Алексей Демкин прокомментировал расселение аварийного дома по Куйбышева, 143, уже ставшего опасным для жизни, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он сообщил, что расселить дом могли намного раньше, но жильцы были против этого.

"Хочу, чтобы жители дома осознали, что это крайне необходимая мера для их безопасности. Мониторинг показал расширение существующих трещин на стенах и наличие дефектов опорной балки. Людям нельзя там дальше находиться. Расселением дома можно было заниматься не в таком экстренном порядке, ведь он был признан аварийным еще в 2019 году, но жильцы были не согласны и оспаривали это решение в судах три года. В итоге имеем ЧС", - заявил он.

В ДК им. Калинина развернут распределительный пункт. Каждый собственник или наниматель, вне зависимости от того, проживает он сейчас в этом доме или нет, должен подойти и заполнить анкету, чтобы была возможность оперативно с ним связаться. Если есть необходимость, можно оставить заявку на предоставление временного жилья. Для этого у нас есть ресурс маневренного и гостиничного фонда.

Сейчас во дворе дома дежурят сотрудники полиции. С завтрашнего дня к охране приступит частная охранная компания. Это даст возможность организовать допуск жителей в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости, кроме того, будет обеспечена сохранность имущества в квартирах. По вопросам перевозки вещей можно обращаться в отдел ЖКХ администрации Свердловского района.

Параллельно идет процедура расселения и предоставления выкупной стоимости за изымаемые помещения. На сегодняшний день подготовлен 131 пакет документов для выплаты возмещения, подписаны 49 договоров изъятия, начались выплаты. Нанимателям будут предоставлены взамен другие жилые помещения.

Теги: Куйбышева 143, режим чс, обрушение конструкций, прокуратура



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Ранее 01.03.2023 07:59 Мск Прокуратура заинтересовалась введением режима ЧС в отношении пермского дома
Ранее 28.02.2023 19:35 Мск В Перми на аварийный дом на Куйбышева,143 распространили режим ЧС


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