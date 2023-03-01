Совпало. Свердловский губернатор якобы заболел бессимптомным коронавирусом и не будет сопровождать Медведева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", предположительно, близкий к администрации свердловского губернатора. Официально эту информацию в аппарате не подтверждают.

В связи с этим глава региона якобы не будет сопровождать зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в поездке на Белоярскую АЭС

"Евгений Куйвашев завтра не будет сопровождать Дмитрия Медведева в поездке на Белоярскую АЭС — у него положительный тест на коронавирус. Симптомов у губернатора нет, но протокол решил перестраховаться", — пишет канал.

Напомним, что о визите Медведева на Белоярскую АЭС также сообщил канал "Не для протокола", отметив, что приехать тот должен уже 2 марта. На станции подтвердили визит чиновника, однако подробности программы раскрывать не стали.

Напомним, в октябре прошлого года Медведев поучаствовал в контрольной проверке выпуска танков на "Уралвагонзаводе". А в ноябре зампред Совбеза РФ в компании уральского полпреда Владимира Якушева посетил "Курганмашзавод".