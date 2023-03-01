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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бой Штыркова и Исмаилова в Екатеринбурге пройдет в атмосфере "уральского Колизея"

Боксерский поединок между Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым, который уже скоро состоится в Екатеринбурге, пройдет в атмосфере Древнего Рима.

Напомним, турнир RCC Boxing Promotions будет проведен 7 марта на многотысячной площадке ДИВС в уральской столице. В главном поединке вечера сойдутся две звезды ММА – Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Однако этот бой пройдет по правилам бокса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, для передачи антуража римского Колизея в Екатеринбурге в оформлении арены используют элементы стиля того времени. Команда RCC обещает преобразить ДИВС буквально до неузнаваемости.

"Мы воссоздадим атмосферу цивилизаций Древнего Рима вокруг Урала. Это станет продолжением истории восхождения на боксерский Олимп, которая была заложена в предыдущий турнир, когда Иван и Магомед встретились на ринге лицом к лицу. Мы построим свой уральский Колизей, а зрителей ждет новая интерпретация одного из самых грандиозных сооружений Древнего мира", - рассказал режиссер шоу Федор Муратов.

"Боксерский поединок с участием бойцов ММА это совершенно другой вид зрелища, более суровая история. Оба бойца обладают невероятной силой духа, как и любой гладиатор, который не боялся зайти в Колизей. Именно эта идея и легла в основу цифровых декораций на арене", - добавил креативный продюсер шоу Глеб Бурганов.

Напомним, что схватка в ринге Штыркова и Исмаилова будет носить статус реванша: в 2020 году бойцы уже встречались, но по правилам ММА. Тогда Магомед победил Ивана судейским решением.

Теги: Штырков, бой, Исмаилов, ДИВС, Екатеринбург



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