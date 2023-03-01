В "АТОМ Строймаркет" теперь помогают с проектами загородных домов

В розничном магазине от Атомтройкомплекса" "АТОМ Строймаркет" теперь появилась новая услуга - расчет домокомплекта. Клиенты могут прийти в магазин с собственным проектом загородного дома, а специалисты рассчитают количество всех необходимых материалов для его строительства.

"Также мы разработали несколько типовых проектов домов, наиболее востребованных на уральском рынке загородного домостроения, и тоже рассчитали количество необходимых для их реализации материалов, их стоимость – посмотреть их можно на сайте atom-market.ru. Таким образом благодаря услуге по расчету домокомплекта можно сэкономить не только свое время, но и средства, приобретя только необходимое количество качественных стройматериалов в одном месте, сэкономив на доставке и отсутствии излишков", – рассказал руководитель отдела продаж "АТОМ Строймаркет" Александр Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, магазин использует те же материалы, что и застройщик при возведении недвижимости на Урале. В магазине представлена продукция всех 11 заводов, входящих в структуру "Атомстройкомплекса" - начиная от бетона для заливки фундамента, твинблоков для возведения коробки и до утеплителя, пластиковых окон и силикатных блоков для создания межкомнатных перегородок. Помимо этого в каталоге присутствуют и позиции от партнеров: сухие смеси, кровельные материалы и так далее.

Напомним, что в своем магазине застройщик продает стройматериалы уже около двух лет и является востребованным поставщиком для уральцев, возводящих индивидуальное жилье.