Экс-главу дознания ФТС приговорили к 10 годам за злоупотребления полномочиями

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы РФ Александра Кизлыка. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом более 25 млн рублей.

Кизлыка также лишат звания генерал-лейтенант таможенной службы, передает ТАСС.

Кизлык и его заместитель Алексей Серебро были задержаны в декабре 2019 года. Их обвинили по ч.3 ст.285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Оба были отправлены под арест.

По версии следствия, Кизлык и его сообщники из числа сотрудников ведомства помогали освободиться от уголовной ответственности или заплатить меньший штраф людям, занимавшимся контрабандой денег.

Перед задержанием Федеральная таможенная служба подтвердила информацию об обысках, состоявшихся в Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата службы, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях. Отмечалось, что отдельные сотрудники ФТС попали под следственные действия.

При обыске у Кизлыка изъяли 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов, а также дорогие часы и драгоценности.