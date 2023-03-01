Путин завтра прилетит на Кавказ

Владимир Путин завтра совершит рабочую поездку в Пятигорск и посетит Центр знаний "Машук". Здесь президент примет участие в открытии Года педагога и наставника.

Путин вручит госнаграды педагогам, чьи ученики получили звания Героя России в Чечне, Сирии и в зоне СВО. Еще один пункт в программе президента – встреча с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.