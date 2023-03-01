В Челябинске запретили возвращать бездомных собак в парки, городской бор и дворы

В Челябинске запретили возвращать бездомных собак в парки, скверы и на придомовые территории многоквартирных домов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Администрация города утвердила перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев. Так, нельзя выпускать бездомных собак на расстояние менее 50 метров от имеющих ограждение территорий медицинских, образовательных организаций, парков, скверов, площадей, набережных, Челябинского городского бора, торговых объектов, розничных рынков, детских и спортивных площадок, кладбищ и мемориальных объектов, управлений социальной защиты населения и организаций социального обслуживания, а также придомовых территорий многоквартирных домов.

Если у этих территорий нет ограждения, тогда запрещается выпускать животных на расстоянии менее 150 метров.