Внебрачный сын Жириновского 15 суток отбивался от сокамерников в СИЗО

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн вышел из СИЗО, где отбывал 15 суток административного ареста за дебош и нападение на полицейского.

Эйдельштейн рассказал, что все две недели он отмывал камеру от оппозиционных лозунгов и отбивался от сокамерников, передает Telegram-канал "Вести. Дежурная часть".

Суд арестовал сына покойного политика 16 февраля. На мужчину был составлен протокол после дебоша и стычки с полицейским в Москве. Инцидент произошел 15 февраля в ресторане "Ткемали" в центре города. По данным СМИ, внебрачный сын Жириновского устроил дебош, после этого его доставили в отдел. Там он продолжил буянить и ударил инспектора в грудь. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб правой ключицы.