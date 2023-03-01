Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступление в НАТО.

За одобрение соглашения проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, один воздержался, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеции, которая собиралась вступать в альянс вместе с Финляндией, не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме с сожжением Корана. Позже глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что заявка страны на вступление в НАТО будет пересмотрена. По его словам, власти республики могут продолжить процедуры вхождения в альянс отдельно от Швеции.