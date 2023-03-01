В Волгограде эвакуировали жильцов пятиэтажки и детский сад из-за утечки газа

В Волгограде из-за утечки газа эвакуировали жильцов пятиэтажного дома и воспитанников детского сада, расположенного в нем.

Детей разместили в близлежащей школе, их сейчас забирают родители, сообщили РИА Новости в мэрии.

В экстренных службах города заявили, что жильцы дома №22 по улице Кузнецова почувствовали запах газа. На место выехали сотрудники газовой компании.

27 февраля в Ульяновске в пятиэтажной хрущевке на улице Ефремова произошел взрыв бытового газа. Сообщалось о двоих пострадавших.