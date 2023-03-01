01 Марта 2023
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Спорт
Фото: transfermarkt.com

Умер рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира Жюст Фонтен

Умер бывший футболист, рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира Жюст Фонтен. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Фонтен выступал за сборную Франции с 1953 по 1960 год. Ему принадлежит уникальное достижение — он забил 13 мячей на ЧМ в 1958 году. Всего на его счету 30 голов в 21 матче за национальную команду.

Что касается клубного футбола, то Жюст выступал за марокканскую "Касабланку", французские "Ниццу" и "Реймс". После окончания игровой карьеры стал тренером. Возглавлял ряд клубов, а также сборные Франции и Марокко.

В 2013 году Фонтен был награждён орденом Почетного легиона. Экс-спортсмен ушёл из жизни в возрасте 89 лет.

Теги: Жюст Фонтен, футбол, смерть



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