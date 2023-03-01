Комарова поручила до конца недели принять решения о квартирах для жильцов обрушившегося в Нижневартовске дома

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание оперативного штаба, на котором обсуждался вопрос расселения жильцов дома № 6А на улице Мира в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

О текущей ситуации доложил глава муниципалитета Дмитрий Кощенко. Он отметил, что переселение граждан будет проведено "в соответствии с порядком, установленным региональным и муниципальным правовыми актами с учетом реализации положения жилищного законодательства".

"Необходимо произвести оценку рыночной стоимости в отношении 16 примыкающих квартир из домов 4А и 8А. Что касается аварийного дома по ул. Мира, 6А, соответствующее экспертное заключение уже получено. Сейчас с жителями дома решается вопрос о предоставлении выкупной стоимости квартиры, либо жилого помещения", — пояснил Дмитрий Кощенко.

Наталья Комарова поручила все решения принять до конца текущей недели.

Напомним, что 4 декабря 2022 года дом пострадал при обрушении межэтажных перекрытий вследствие взрыва бытового газа, он был признан аварийным и подлежащим сносу.