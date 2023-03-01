"Ростелеком" установил опоры телекоммуникационной сети в деревне Международного фестиваля университетского спорта

Сотрудники екатеринбургского филиала "Ростелеком" установили в деревне Международного фестиваля университетского спорта опоры телекоммуникационной сети. Благодаря им гости и участники фестиваля, а в дальнейшем и жители Новокольцовского района, смогут использовать мобильную связь 4G/LTE.

По словам руководителя проектов межоператорского сегмента "Ростелекома" Александра Литвина, всего в деревне было установлено пять опор высотой в 28м. Таким образом, "Телеком-инфраструктурой" будет обеспечено 11 соревновательных вспомогательных площадок и ряд других объектов. Линии связи проведены под проезжей частью вдоль Кольцовского тракта: в общей сложности "Ростелеком" смонтировал для нового района уже более 30 км оптики.

"Микрорайон Новокольцовский – настоящий пример комплексного освоения территории. Здесь есть спортивная, жилая и научно-образовательная составляющие. Объекты деревни Международного фестиваля студенческого близки к своему завершению, некоторые из них уже введены в эксплуатацию. На этой площадке не только возводятся здания, но и активно развивается инфраструктура: транспортная, коммунальная, телекоммуникационная. Благодаря инфраструктурному кредиту, который защитил глава региона, здесь строится улично-дорожная сеть. Компания "Ростелеком" создает базу, чтобы обеспечить весь Новокольцовский район высокоскоростным интернетом и качественной мобильной связью", – сказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

По словам вице-президента и директора екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Ивана Пичугина, монтаж опор является одним из самых важных этапов организации связи в Новокольцовском районе. В дальнейшем созданными сетями смогут пользоваться также другие сотовые операторы.

Напомним, что еще в 2021 году ПАО "Ростелеком" был выбран единственным поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Позднее, из-за политической обстановки, статус соревнования был изменен, а игры переименованы, однако сотрудничество с провайдером осталось в силе.