"Ростелеком" установил опоры телекоммуникационной сети в деревне Международного фестиваля университетского спорта

01 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба екатеринбургского филиала &quot;Ростелеком&quot;

"Ростелеком" установил опоры телекоммуникационной сети в деревне Международного фестиваля университетского спорта

Сотрудники екатеринбургского филиала "Ростелеком" установили в деревне Международного фестиваля университетского спорта опоры телекоммуникационной сети. Благодаря им гости и участники фестиваля, а в дальнейшем и жители Новокольцовского района, смогут использовать мобильную связь 4G/LTE.

По словам руководителя проектов межоператорского сегмента "Ростелекома" Александра Литвина, всего в деревне было установлено пять опор высотой в 28м. Таким образом, "Телеком-инфраструктурой" будет обеспечено 11 соревновательных вспомогательных площадок и ряд других объектов. Линии связи проведены под проезжей частью вдоль Кольцовского тракта: в общей сложности "Ростелеком" смонтировал для нового района уже более 30 км оптики.

"Микрорайон Новокольцовский – настоящий пример комплексного освоения территории. Здесь есть спортивная, жилая и научно-образовательная составляющие. Объекты деревни Международного фестиваля студенческого близки к своему завершению, некоторые из них уже введены в эксплуатацию. На этой площадке не только возводятся здания, но и активно развивается инфраструктура: транспортная, коммунальная, телекоммуникационная. Благодаря инфраструктурному кредиту, который защитил глава региона, здесь строится улично-дорожная сеть. Компания "Ростелеком" создает базу, чтобы обеспечить весь Новокольцовский район высокоскоростным интернетом и качественной мобильной связью", – сказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Установка опоры в деревне Международного фестиваля университетского спорта(2023)|Фото: пресс-служба екатеринбургского филиала "Ростелеком"

По словам вице-президента и директора екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Ивана Пичугина, монтаж опор является одним из самых важных этапов организации связи в Новокольцовском районе. В дальнейшем созданными сетями смогут пользоваться также другие сотовые операторы.

Напомним, что еще в 2021 году ПАО "Ростелеком" был выбран единственным поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Позднее, из-за политической обстановки, статус соревнования был изменен, а игры переименованы, однако сотрудничество с провайдером осталось в силе.

Теги: Ростелеком, опоры, деревня Универсиады, Международный фестиваль университетского спорта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети