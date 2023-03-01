В столкновении четырех авто в Екатеринбурге пострадал ребенок

В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах ДТП с участием сразу четырех автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась сегодня днем на улице Начдива Онуфриева. По предварительным данным, водитель Hyundai Santa Fe не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся перед ним BMW. Последняя машина, в свою очередь, столкнулась с KIA, а та врезалась в Volkswagen.

В результате пострадала маленькая пассажирка BMW – девочка возрастом 1 год и 8 месяцев. Благодаря тому, что ребенок сидел в детском удерживающем устройстве, серьезных травм удалось избежать. У девочки только ушибы.

Полицейские установили, что за рулем Hyundai ехал 87-летний мужчина с 44-летним водительским стажем. Сам пенсионер пояснил силовикам, что при движении у него якобы соскользнула нога с педали тормоза на газ, в результате чего и произошло столкновение.

Сейчас представители ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.