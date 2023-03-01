01 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по г. Екатеринбургу

В столкновении четырех авто в Екатеринбурге пострадал ребенок

В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах ДТП с участием сразу четырех автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась сегодня днем на улице Начдива Онуфриева. По предварительным данным, водитель Hyundai Santa Fe не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся перед ним BMW. Последняя машина, в свою очередь, столкнулась с KIA, а та врезалась в Volkswagen.

В результате пострадала маленькая пассажирка BMW – девочка возрастом 1 год и 8 месяцев. Благодаря тому, что ребенок сидел в детском удерживающем устройстве, серьезных травм удалось избежать. У девочки только ушибы.

ДТП на ул. Начдива Онуфриева, 62(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по г. Екатеринбургу

Полицейские установили, что за рулем Hyundai ехал 87-летний мужчина с 44-летним водительским стажем. Сам пенсионер пояснил силовикам, что при движении у него якобы соскользнула нога с педали тормоза на газ, в результате чего и произошло столкновение.

Сейчас представители ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП на ул. Начдива Онуфриева, 62(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по г. Екатеринбургу

Теги: ДТП, ребенок, автомобили, Екатеринбург



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