Тюменская область вошла в топ-3 субъектов России по вводу жилья

Тюменская область вошла в топ-3 субъектов России по вводу жилья на душу населения в январе 2023 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

За первый месяц года в регионе ввели в эксплуатацию 292 400 кв. м жилья. Это в 1,7 раза больше уровня января 2022 года. В расчете на душу населения ввод составил 0,18 кв. м, это в 2,2 раза выше среднероссийского уровня (0,08 кв. м). Тюменская область — лидер в Уральском федеральном округе.

Напомним, по итогам 2022 года ввод жилья в Тюменской области составил 2,245 млн кв. м. (в 1,3 раза выше уровня 2021 года). По показателю ввода на душу населения регион в даа раза превысил среднероссийский уровень (1,4 и 0,7 кв. м. соответственно).

Отметим, что ранее Тюменская область в Рейтинге качества жизни 2022 года заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга среди всех российских регионов. По качеству жизни регион занимает первое место среди субъектов Уральского Федерального округа.

Рейтинг запущен в рамках реализации Национальной социальной инициативы комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян в 10 сферах: медицинское обслуживание; чистота и экология; государственные услуги и сервисы; образование и развитие; инклюзивность и равенство; возможности для работы и своего дела; жилье и инфраструктура; безопасность; потребление и досуг; социальная защита.