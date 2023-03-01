Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте и ВКС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о возможном указе президента РФ о выведении флота и Воздушно-космических сил из подчинения военных округов.

"Разве мы публиковали такой указ?... Бывают закрытые, они поэтому и закрытые. Поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос", - приводит слова Пескова РИА Новости.

В январе министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в армии с 2023 по 2026 годы. В частности, по его словам, в рамках шагов по обеспечению безопасности страны будут созданы два военных округа - Московский и Ленинградский.