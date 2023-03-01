Пять дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным, - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в первые пять дней работы Большой кольцевой линии (БКЛ) метро (1-5 марта) вход в подземку на любой станции БКЛ будет бесплатным

"Мы проделали колоссальную работу – достроили крупнейшее в мире кольцо – и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство. В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным", - написал в своем telegram-канале Собянин.

Напомним, сегодня президент Владимир Путин в дистанционном формате принял участие в открытии Большой кольцевой линии метро в Москве. Проект включает в себя 70 км линий, 31 станцию и три электродепо. Путин сообщил, что собирается похвастаться этим проектом китайскому коллеге, который должен весной приехать с визитом в Москву.

"По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае – нынешнего лидера, кольцевую линию пекинского метро. Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем (БКЛ) и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать", - сказал Путин.

Сегодня в эксплуатацию ввели девять последних станций БКЛ: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".