В Китае обсуждают, что Лукашенко в Пекине встретили "неподобающе"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в КНР с государственным визитом. Сегодня он возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь.

Глава белорусского государства посетил Китай уже в 13-й раз. Информагентство "Синьхуа" сообщает, что Лукашенко прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, который только за последнее время принял у себя двух иностранных лидеров: премьер-министра Камбоджи Хун Сена и президента Ирана Ибрахима Раиси. Ожидается, что обе стороны подпишут ряд документов по развитию отношений в ключевых областях.

В прошлом году китайско-белорусские отношения были повышены до всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства (таким термином китайские дипломаты ранее обозначали отношения лишь с двумя странами: Россией и Пакистаном). Сейчас, как отмечает "Синьхуа", Пекин и Минск могут придать новый импульс этим отношениям на высоком уровне.

Также Беларусь, вероятно, надеется, что Китай сыграет большую роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

Между тем, в китайских соцсетях обратили внимание на странности с освещением визита Александра Лукашенко. При прибытии руководителей Камбоджи и Ирана китайские СМИ подчёркивали именно пышность приёма. В случае с Раиси особо подчёркивалось его приветствие залпом из 21-го орудия. Сейчас, напротив, "Синьхуа" почти не уделила внимания протокольной части программы. В результате в китайских соцсетях даже появились сообщения о том, что "под давлением американских империалистов не осмелились принять президента Белоруссии в соответствии с обычаями великой державы... Имена китайских чиновников, встречавших и сопровождавших его, скрыты".

Из сообщений белорусских СМИ известно, что Лукашенко встретили первый замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн. Однако почему их имена не попали в официальный китайский отчёт, неизвестно.