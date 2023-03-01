В Китае обсуждают, что Лукашенко в Пекине встретили "неподобающе"

01 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Фото: president.gov.by

В Китае обсуждают, что Лукашенко в Пекине встретили "неподобающе"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в КНР с государственным визитом. Сегодня он возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь.

Глава белорусского государства посетил Китай уже в 13-й раз. Информагентство "Синьхуа" сообщает, что Лукашенко прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, который только за последнее время принял у себя двух иностранных лидеров: премьер-министра Камбоджи Хун Сена и президента Ирана Ибрахима Раиси. Ожидается, что обе стороны подпишут ряд документов по развитию отношений в ключевых областях.

В прошлом году китайско-белорусские отношения были повышены до всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства (таким термином китайские дипломаты ранее обозначали отношения лишь с двумя странами: Россией и Пакистаном). Сейчас, как отмечает "Синьхуа", Пекин и Минск могут придать новый импульс этим отношениям на высоком уровне.

Также Беларусь, вероятно, надеется, что Китай сыграет большую роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

Си Цзиньпин(2023)|Фото: president.gov.by

Между тем, в китайских соцсетях обратили внимание на странности с освещением визита Александра Лукашенко. При прибытии руководителей Камбоджи и Ирана китайские СМИ подчёркивали именно пышность приёма. В случае с Раиси особо подчёркивалось его приветствие залпом из 21-го орудия. Сейчас, напротив, "Синьхуа" почти не уделила внимания протокольной части программы. В результате в китайских соцсетях даже появились сообщения о том, что "под давлением американских империалистов не осмелились принять президента Белоруссии в соответствии с обычаями великой державы... Имена китайских чиновников, встречавших и сопровождавших его, скрыты".

Из сообщений белорусских СМИ известно, что Лукашенко встретили первый замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн. Однако почему их имена не попали в официальный китайский отчёт, неизвестно.

Теги: Лукашенко в Пекине, Си Цзиньпин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети