01 Марта 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

"ВСУ на Артемовске всеми силами пытается удержать город" – Пригожин опроверг заявление хакерской группы Killnet

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что подразделения ВСУ отступают с территории Артемовска.

Накануне хакерская группа Killnet рассказала о взломе сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. Хакеры заявили, что ВСУ получили приказ об отступлении с Артемовска.

По словам Евгения Пригожина, ВСУ пытаются удержать Артемовск и задействуют дополнительные резервы на этом направлении. В данный момент украинская армия оказывает яростное сопротивление российским бойцам, заключил бизнесмен.

«ВСУ на Артемовске подбрасывает дополнительные резервы и всеми силами пытается удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем»,- публикует пресс-служба компании «Конкорд» слова бизнесмена.

Кроме того, предприниматель посоветовал не читать всякую чуть, которую публикую в СМИ. Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не покинут позиции на Бахмутском направлении и продолжат защищать свою Родину.

Теги: евгений пригожин, евгений пригожин, всу, Killnet, чвк вагнер, рамштайн



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