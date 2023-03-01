"ВСУ на Артемовске всеми силами пытается удержать город" – Пригожин опроверг заявление хакерской группы Killnet

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что подразделения ВСУ отступают с территории Артемовска.

Накануне хакерская группа Killnet рассказала о взломе сайт американской военной базы Рамштайн в Германии. Хакеры заявили, что ВСУ получили приказ об отступлении с Артемовска.

По словам Евгения Пригожина, ВСУ пытаются удержать Артемовск и задействуют дополнительные резервы на этом направлении. В данный момент украинская армия оказывает яростное сопротивление российским бойцам, заключил бизнесмен.

«ВСУ на Артемовске подбрасывает дополнительные резервы и всеми силами пытается удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем»,- публикует пресс-служба компании «Конкорд» слова бизнесмена.

Кроме того, предприниматель посоветовал не читать всякую чуть, которую публикую в СМИ. Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не покинут позиции на Бахмутском направлении и продолжат защищать свою Родину.