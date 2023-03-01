01 Марта 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Госдумы России

Стало известно, к какому законопроекту "прицепили" поправки о тюремных сроках за дискредитацию ЧВК

Стало известно, в какой законопроект Вячеслав Володин и другие депутаты Госдумы внесли поправки о тюремных сроках за дискредитацию добровольцев и ЧВК, участвующих в СВО.
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Речь идет о документе, уже рассмотренном в первом чтении в декабре 2022 года. Еще утром его не было в повестке на 2 марта, но вместе с тем второе чтение законопроекта на четверговом заседании парламента анонсировал спикер палаты (в своем Telegram-канале).

Сегодня же поправки обязан был рассмотреть ответственный комитет – комитет ГД по госстроительству и законодательству, его возглавляет Павел Крашенинников. Комитет поправки рассмотрел и одобрил.

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и в Административный кодекс. Как и в отношении ВС РФ разделяются фейки (например, их распространение в интернете) и дискредитация (публичные действия по дискредитации). Если фейки привели к тяжким последствиям, обвиняемый может получить до 15 лет тюрьмы. Дискредитация будет караться лишением свободы на срок до пяти лет.

Под закон попадут и волонтеры – их тоже нельзя дискредитировать.

Володин утром заявил, что в третьем чтении законопроект может быть рассмотрен на следующей неделе.

Примечательно, что основной текст законопроекта вообще не относится к дискредитации, фейкам и СВО. Он устанавливает административную ответственность за распространение в СМИ инструкций к изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию.

Теги: законопроект, дискредитация, чвк, вячеслав володин



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